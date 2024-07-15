Женская сборная России сыграла вничью с КНДР в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и КНДР. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Россия (ж)
Окончен
0 : 0
КНДР (ж)
Отметим, женская сборная России провела уже второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного.
Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.
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