Женская сборная России сыграла вничью с КНДР в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и КНДР. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 0:0.

Отметим, женская сборная России провела уже второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного.

Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.