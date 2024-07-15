Агент новичка «Акрона» Джурасовича: надеюсь, через пару сезонов он перейдёт в «Зенит»

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы новичка «Акрона» Алексы Джурасовича, поделился подробностями перехода сербского полузащитника в тольяттинскую команду.

«Мы подписали Алексу в «Акрон», контракт рассчитан на четыре года. Алекса считается большим талантом в Сербии, но «Спартаку» были нужны деньги. Джурасович уже на сборе с командой.

Этот футболист обладает исключительными физическими качествами, РПЛ — отличный вариант для него. Думаю, он поиграет за «Акрон» сезон или два, после чего, надеюсь, перейдёт в большой клуб вроде «Зенита». В данный же момент «Акрон» — идеальный вариант для Алексы», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

1 июля «Акрон» объявил о трансфере опорного полузащитника сербского «Спартака» из Суботицы Алексы Джурасовича.

Джурасовичу 21 год. Он является воспитанником сербского «Спартака», за основную команду которого за четыре года провёл 114 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. В активе Джурасовича значатся и пять матчей за молодёжную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.