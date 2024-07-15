Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий сборной Франции и американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Оливье Жиру объявил о завершении профессиональной карьеры в своей национальной команде.

«Настало время перевернуть страницу. Я иду навстречу иным приключениям. Отныне я самый первый болельщик этой команды. Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда остаётся в моем сердце. Она большая моя гордость и самое прекрасное воспоминание», — написал Жиру в своих соцсетях.