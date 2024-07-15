Стало известно, почему «Зенит» затягивает с продажей Клаудиньо во «Фламенго»

«Зенит» задерживает переход Клаудиньо во «Фламенго». Об этом сообщает Planeta do Futebol.

По сведениям источника, петербуржцы хотят сначала подписать замену бразильцу. После этого они будут готовы продать хавбека.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась 13 июля победой «Зенита» со счётом 4:2.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.