Булыкин: для РПЛ хорошо, что Кордоба, Кастаньо, Карраскаль и Маричал стали призёрами Копы

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об итогах Кубка Америки — 2024 для легионеров из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Конечно, для РПЛ хорошо, что Кордоба, Кастаньо и Карраскаль стали серебряными призёрами Кубка Америки, а Маричал выиграл бронзу. Такие футболисты будут показывать свой класс и уровень в нашем чемпионате. Лучших игроков в своих сборных и разных розыгрышах турниров надо покупать.

Но не нужно забывать о российских футболистах, которые развиваются у нас. Им нужно доверять место в основных командах, потому что они, находясь рядом с такими иностранцами, будут расти и прогрессировать намного быстрее, как это делают в сборной Испании. Там молодёжь уже в 17 лет рядом с опытными футболистами показывает свой уровень и выигрывает чемпионат Европы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.