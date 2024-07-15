«Зенит» предложил Клаудиньо «намного больше денег», но он хочет во «Фламенго» — Касагранде

«Зенит» предпринял попытку сохранить в своём составе бразильского полузащитника Клаудиньо, который может перейти во «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.

По данным источника, санкт-петербургский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным увеличением зарплаты, однако Клаудиньо дал понять, что хочет играть за «Фламенго».

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась 13 июля победой «Зенита» со счётом 4:2.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.