«Уфа» сыграла вничью с «Аланией» в первом матче после возвращения в Первую лигу

Закончился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Игорь Панин из Дмитрова. Матч завершился с ничейным счётом 0:0.

В следующем туре Первой лиги «Алания» на выезде встретится с «Тюменью». Матч состоится 21 июля и начнётся в 12:30 по московскому времени. «Уфа» в гостях сыграет с «Нефтехимиком». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон.