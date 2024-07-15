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«Уфа» сыграла вничью с «Аланией» в первом матче после возвращения в Первую лигу

«Уфа» сыграла вничью с «Аланией» в первом матче после возвращения в Первую лигу
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Закончился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Игорь Панин из Дмитрова. Матч завершился с ничейным счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
15 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

В следующем туре Первой лиги «Алания» на выезде встретится с «Тюменью». Матч состоится 21 июля и начнётся в 12:30 по московскому времени. «Уфа» в гостях сыграет с «Нефтехимиком». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон.

Расписание матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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