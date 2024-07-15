«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче уступил «Русенборгу»

15 июля 2024 года состоялся товарищеский матч, в котором встречались норвежский «Русенборг» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась Трондхейме (Норвегия) на стадионе «Леркендал». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась победой «Русенборга» со счётом 1:0.

Отметим, что норвежский клуб вырвал победу в самой концовке матча. Встреча уже приближалась к ничейному результату, но в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Ноа-Жан Хольм точным ударом принёс победу «Русенборгу». Футболисты «Манчестер Юнайтед» не успели отыграться.

Отметим, что в следующем товарищеском матче английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Рейнджерс» из Шотландии. Игра пройдёт 20 июля.