«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче уступил «Русенборгу»
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15 июля 2024 года состоялся товарищеский матч, в котором встречались норвежский «Русенборг» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась Трондхейме (Норвегия) на стадионе «Леркендал». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась победой «Русенборга» со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Хольм – 90+3'
Отметим, что норвежский клуб вырвал победу в самой концовке матча. Встреча уже приближалась к ничейному результату, но в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Ноа-Жан Хольм точным ударом принёс победу «Русенборгу». Футболисты «Манчестер Юнайтед» не успели отыграться.
Отметим, что в следующем товарищеском матче английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Рейнджерс» из Шотландии. Игра пройдёт 20 июля.
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