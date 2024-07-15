Первая лига: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 15 июля, матчем «Алания» — «Уфа» (0:0) завершился 1-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 1-го тура:

«Арсенал» Тула — «Черноморец» — 1:0;

«Енисей» — КАМАЗ — 2:1;

«Урал» — «Сочи» — 2:0;

«Шинник» — «Ротор» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Тюмень» — 3:0;

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» — 4:0;

«Родина» — «Балтика»— 0:0;

«Чайка» — «Сокол» — 1:1;

«Алания» — «Уфа» — 0:0.

Таким образом, по итогам 1 тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с тремя набранными очками возглавляют московское «Торпедо» благодаря положительной разнице мячей при разнице очков. На втором месте находится нижнекамский «Нефтехимик» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», тоже набравший три очка. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 1-го тура находятся «Сочи», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».