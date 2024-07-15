Павел Мелёшин признался, что Георгий Джикия был его кумиром в детстве

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин заявил о том, что бывший капитан московского клуба Георгий Джикия был кумиром для него.

«Конечно, Георгий Джикия был моим кумиром в детстве, когда я был в академии, ходил на каждый матч. Для меня это не то чтобы потрясение, но я очень расстроен, потому что он является неотъемлемой частью команды. Я по нему лично скучаю, это хороший игрок, на тренировках подсказывал всегда. С Джикой созвонились, я ему пожелал удачи, а он мне, но мы остаемся на связи, не прощаемся», — приводит слова Мелёшина ТАСС.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.