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Андрей Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Андрей Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе Соболева в «Зенит»
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Полузащитник московского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Перейдёт ли Соболев в «Зенит»? Без понятия вообще, всё читаю в новостях — знаю не больше, чем вы», — приводит слова Андрея Мостового «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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