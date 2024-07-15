Сборная Испании провела чемпионский парад после победы на Евро-2024

Сборная Испании по футболу, вернувшись в свою страну после победы по итогам чемпионата Европы — 2024 в Германии, организовала чемпионский парад по Мадриду. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Испанцы обыграли англичан со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.

Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.