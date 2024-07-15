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Сборная Испании провела чемпионский парад после победы на Евро-2024

Сборная Испании провела чемпионский парад после победы на Евро-2024
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Сборная Испании по футболу, вернувшись в свою страну после победы по итогам чемпионата Европы — 2024 в Германии, организовала чемпионский парад по Мадриду. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Испанцы обыграли англичан со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.

Сетка плей-офф Евро-2024

Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

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