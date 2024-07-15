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«БроукБойз» разгромили 2DROTS и стали победителями сезона МФЛ

«БроукБойз» разгромили 2DROTS и стали победителями сезона МФЛ
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Сегодня, 15 июля, состоялся финал пятого сезона Медиалиги 2DROTS – «БроукБойз». Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды «БроукБойз».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Финал
15 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
2DROTS
Окончен
0 : 3
Broke Boys
0:1 Яковлев – 16'     0:2 Зубков – 36'     0:3 Челидзе – 49'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Яковлев, Сергей Зубков и Георгий Челидзе. Футболисты 2DROTS так и не смогли распечатать ворота соперника и потерпели разгромное поражение.

Таким образом, «БроукБойз» стали чемпионами пятого сезона Медиалиги.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что медийные клубы 2DROTS и «БроукБойз» примут участие в новом розыгрыше Кубка России. Ранее медийные команды уже принимали участие в Кубке России. «Амкалу» и 2DROTS удавалось пройти по несколько стадий соревнования.

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