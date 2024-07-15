«БроукБойз» разгромили 2DROTS и стали победителями сезона МФЛ

Сегодня, 15 июля, состоялся финал пятого сезона Медиалиги 2DROTS – «БроукБойз». Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды «БроукБойз».

В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Яковлев, Сергей Зубков и Георгий Челидзе. Футболисты 2DROTS так и не смогли распечатать ворота соперника и потерпели разгромное поражение.

Таким образом, «БроукБойз» стали чемпионами пятого сезона Медиалиги.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что медийные клубы 2DROTS и «БроукБойз» примут участие в новом розыгрыше Кубка России. Ранее медийные команды уже принимали участие в Кубке России. «Амкалу» и 2DROTS удавалось пройти по несколько стадий соревнования.