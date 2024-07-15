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Тренер женской сборной КНДР: Россия — очень сильная команда, ей есть куда расти

Тренер женской сборной КНДР: Россия — очень сильная команда, ей есть куда расти
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Главный тренер женской сборной КНДР по футболу Хан Чхол Хак поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной России (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Россия (ж)
Окончен
0 : 0
КНДР (ж)

«Была прекрасная возможность сразу сыграть второй матч. Прекрасная возможность провести международные игры. Мы оцениваем это как важный опыт для нас, а результат для нас удовлетворительный. Сборная России очень сильная, прекрасное физическое состояние команды. Им есть куда расти, но в целом уровень высокий. Мы считаем, что уровень организации хороший, условия, которые предоставил нам РФС, прекрасные», — приводит слова Хан Чхол Хака «Матч ТВ».

Отметим, женская сборная России провела уже второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного.

Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.

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