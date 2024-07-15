Чепчугов: у Сафонова должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У Матвея Сафонова должны вырасти крылья после перехода в «ПСЖ». Ему нужно выкладываться на тренировках не на 100, а на 200%, чтобы усадить Доннарумму на лавку.

Конечно, это потеря для «Краснодара», но это верное решение руководства клуба, ведь Матвею дали дорогу в новую жизнь. Теперь появилась возможность другим ребятам доказать, что они достойны защищать ворота клуба. Получится ли? Посмотрим, но желаю удачи не только Агкацеву, но и всем остальным вратарям в «Краснодаре», – приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.