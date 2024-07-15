«Научил парочке действий в атаке». Мелёшин – о работе со Станковичем

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о работе с новым главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Для себя оценю сборы хорошо, забивал в матчах, сегодня гол забил, по функционалу готов отлично, посмотрим, что будет в сезоне. Чем выделяется Деян Станкович как тренер? Поскольку он был хорошим игроком, он понимает нас как специалист, как футболист в первую очередь. Много подсказывает, когда-то экспрессивно, когда-то спокойно, в этом плане он большой специалист. Пока все очень нравится. Он научил парочке действий в атаке. Пока неплохо справляемся, работаем», – приводит слова Мелёшина ТАСС.

Станкович приступил к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. При этом в конце сезона Слишкович ушёл из команды. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 50 очками.