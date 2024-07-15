Шалимов: Глушенков начал карьеру в «Зените» намного лучше, чем Малком

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в Суперкубке России с южанами (4:2). 24-летний футболист отметился дублем.

«Во втором тайме «Краснодар» стал получше, завладел инициативой — но нужна ли она была «Зениту»? Рук «быки» не опустили, забили два мяча. Отмечу Кривцова — во-первых, был активен в начале второго тайма, во-вторых, забил гол на переступах — мастерски. Но эту надежду тут же убил Глушенков. Вообще, надо сказать, что начал Максим в «Зените» намного лучше, чем Малком, который пару сезонов адаптировался», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.