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Шалимов: Глушенков начал карьеру в «Зените» намного лучше, чем Малком

Шалимов: Глушенков начал карьеру в «Зените» намного лучше, чем Малком
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в Суперкубке России с южанами (4:2). 24-летний футболист отметился дублем.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Во втором тайме «Краснодар» стал получше, завладел инициативой — но нужна ли она была «Зениту»? Рук «быки» не опустили, забили два мяча. Отмечу Кривцова — во-первых, был активен в начале второго тайма, во-вторых, забил гол на переступах — мастерски. Но эту надежду тут же убил Глушенков. Вообще, надо сказать, что начал Максим в «Зените» намного лучше, чем Малком, который пару сезонов адаптировался», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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