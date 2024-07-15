Капитан «Зенита» Сантос хочет играть за сборную Бразилии

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос сообщил о желании выступать за сборную Бразилии по футболу.

«Я всегда мечтаю о сборной Бразилии. Всегда будет надежда. Я показываю свой футбол здесь, в «Зените». Я завоевал много титулов. Меня дважды подряд признавали лучшим на своей позиции. Я продолжу работать со скромностью, как я всегда делал. Если я буду вызван в сборную Бразилии, это будет результатом моей работы здесь. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность», – приводит слова Дугласа журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

Сантос перешёл в стан сине‑бело‑голубых летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В сентябре 2021 года соглашение было продлено до конца лета 2026 года.

Напомним, за национальную сборную Бразилии по футболу защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос провёл лишь один матч. Он не смог отметиться результативными действиями.