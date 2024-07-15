«Крылья Советов» ведут переговоры о трансфере форварда Винисиуса Мелло — источник

«Крылья Советов» сделали официальное предложение сербскому клубу «Чукарички» о покупке нападающего Винисиуса Мелло. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, самарцы предложили за форварда € 1,5 млн. Также на бразильца претендуют «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород».

21-летний Винисиус Мелло перешёл в «Чукарички» из американского клуба «Шарлотт» в феврале 2024 года. На счету бразильского нападающего 14 матчей в составе сербской команды во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт Винисиуса Мелло с «Чукаричками» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.