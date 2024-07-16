Газизов — о Дзюбе и Миранчуке: облизываться на них можно, но «Динамо» Мх идёт своим путём

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможности подписания клубом бывших футболистов «Локомотива» Артёма Дзюбы и Антона Миранчука.

«Учитывая уровень этих игроков, облизываться на них можно, но мы двигаемся своим путём. Будет ли Миранчук в «Динамо»? Всё может быть. Я скажу, что его не будет, а он раз – и появился. Это игроки высокого уровня. Конечно, они усилили бы команду. Есть ли у нас возможности по ним? Маловероятно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.