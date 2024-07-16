«Спасибо за вашу поддержку». Кукурелья ответил Невиллу, который пытался высмеять испанца

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья ответил на слова эксперта Гари Невилла в свой адрес.

Ранее бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на ЧЕ.

После успеха на Евро-2024 Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Невилла и написал:

«Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку».

14 июля сборная Испании по футболу в финале Евро-2024 одержала победу над англичанами. Встреча завершилась со счётом 2:1. Испанцы завоевали подобный титул в четвёртый раз.

Напомним, Кукурелья провел шесть матчей на Евро. В финальной игре сделал голевую передачу на победный гол своей национальной команды.