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«Спасибо за вашу поддержку». Кукурелья ответил Невиллу, который пытался высмеять испанца

«Спасибо за вашу поддержку». Кукурелья ответил Невиллу, который пытался высмеять испанца
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья ответил на слова эксперта Гари Невилла в свой адрес.

Ранее бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» сказал, что Кукурелья станет одной из причин, почему Испания не сможет пройти весь путь на ЧЕ.

После успеха на Евро-2024 Кукурелья опубликовал в социальной сети картинку с высказыванием Невилла и написал:

«Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку».

14 июля сборная Испании по футболу в финале Евро-2024 одержала победу над англичанами. Встреча завершилась со счётом 2:1. Испанцы завоевали подобный титул в четвёртый раз.

Напомним, Кукурелья провел шесть матчей на Евро. В финальной игре сделал голевую передачу на победный гол своей национальной команды.

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