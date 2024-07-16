Алдонин: костяк лидера РПЛ должен состоять из российских футболистов

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил летнюю трансферную кампанию санкт-петербургского «Зенита».

«Это абсолютно правильное решение. Костяк команды‑лидера чемпионата должен состоять из российских футболистов. Бразильцы могут захандрить, расстроиться и не показывать должного уровня. Русские ребята должны быть лидерами, чтобы более ответственно подходить к каждым матчам. Мне кажется, что это правильное направление. И усилился «Зенит» здорово, а насколько качественно, покажут матчи, но у этих ребят огромная перспектива», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

Ранее «Зенит объявил о подписании российских футболистов Юрия Горшкова, Сергея Волкова, Евгения Латышонка, а также Максима Глушенкова.