«Лион» может перехватить у «Монако» Жоржа Микаутадзе — Фабрицио Романо

«Лион» продвинулся в переговорах по трансферу нападающего сборной Грузии и «Метца» Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, у стороны игрока возникли серьёзные разногласия с «Монако», который ранее согласовал переход Микаутадзе. В связи с этим «Лион» после достигнутого прогресса в переговорах имеет все шансы перехватить трансфер грузинского форварда.

В минувшем сезоне 23-летний Жорж Микаутадзе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард оказался единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Сборная Грузии дошла до 1/8 финала Евро-2024, где со счётом 1:4 уступила Испании.