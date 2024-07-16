Игрок «Спартака» Денисов: тяжело выделить что-то одно особенное у Станковича

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о работе с новым главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Хорошо прошли сборы, надеюсь и верю, что мы хорошо подготовились, провели хорошую работу, но это покажет только сезон, скоро увидим. Тяжело выделить что-то одно особенное у тренера Деяна Станковича, нет чего-то одного, в принципе, такой собирательный образ. Он хочет, чтобы его футболисты были трудолюбивые, с правильным отношением относились к каждой детали, обращали внимание на мелочи. Сезон всё покажет, всё увидим в нём», – приводит слова Денисова ТАСС.

Станкович приступил к работе со «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. При этом в конце сезона Слишкович ушёл из команды. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 50 очками.