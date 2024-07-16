Стало известно, в каком случае будет возможен трансфер Жонатана Та из «Байера» в «Баварию»

Руководство мюнхенской «Баварии» ожидает окончательного предложения «Манчестер Юнайтед» по центральному защитнику Маттейсу де Лигту. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, клубы не вели переговоры уже в течение 72 часов, при том что сам де Лигт хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» и согласовал условия контракта с клубом. Отмечается, что только в случае продажи нидерландца «Бавария» решится на трансфер центрального защитника «Байера» Жонатана Та.

Ранее сообщалось, что Жонатан Та принял решение перейти из «Байера» в «Баварию» либо летом, либо через год в статусе свободного агента, если клубы не договорятся между собой в это трансферное окно.

28-летний Жонатан Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.