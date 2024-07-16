Тренер сборной Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение

Луис де ла Фуэнте стал первым тренером, выигравшим чемпионат Европы с тремя разными возрастными группами. Вместе с испанцами специалист побеждал на следующих турнирах.

Евро 2015 (сборная Испании U19)

Евро 2019 (сборная Испании U21)

Евро 2024 (основная сборная Испании)

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после отставки Луиса Энрике, который покинул пост после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.