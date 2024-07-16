Тренер сборной Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение
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Луис де ла Фуэнте стал первым тренером, выигравшим чемпионат Европы с тремя разными возрастными группами. Вместе с испанцами специалист побеждал на следующих турнирах.
- Евро 2015 (сборная Испании U19)
- Евро 2019 (сборная Испании U21)
- Евро 2024 (основная сборная Испании)
Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после отставки Луиса Энрике, который покинул пост после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
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