БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте установил уникальное достижение
Аудио-версия:
Комментарии

Луис де ла Фуэнте стал первым тренером, выигравшим чемпионат Европы с тремя разными возрастными группами. Вместе с испанцами специалист побеждал на следующих турнирах.

  • Евро 2015 (сборная Испании U19)
  • Евро 2019 (сборная Испании U21)
  • Евро 2024 (основная сборная Испании)

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после отставки Луиса Энрике, который покинул пост после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android