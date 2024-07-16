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Скалони рассказал, что травмированный Месси не хотел уходить с поля в финале Кубка Америки

Скалони рассказал, что травмированный Месси не хотел уходить с поля в финале Кубка Америки
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травме нападающего Лионеля Месси во время финала Кубка Америки со сборной Колумбии (1:0). Месси был заменён на 66-й минуте матча.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Месси — лучший в истории и хотел продолжать играть, он рождён, чтобы быть на поле. Он никогда не хочет уходить с поля, потому что не хочет оставлять своих товарищей по команде в затруднительном положении. Месси знает, что для товарищей по команде это слишком тяжело и готов играть даже с опухшей лодыжкой. И мне нужны такие игроки», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

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