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Пименов раскритиковал решение Саутгейта заменить Кейна в финале Евро-2024

Пименов раскритиковал решение Саутгейта заменить Кейна в финале Евро-2024
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял неверное решение, заменив нападающего Гарри Кейна в финальном матче чемпионата Европы с национальной командой Испании (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Таких звёзд, как Кейн, нельзя менять. Как бы плохо он ни играл, он забил в полуфинале, и Англия вышла дальше. Беллингем отдал голевую, он лидер Англии, топовый игрок. Кейн тоже забил более 30 мячей в «Баварии». Нельзя его менять. Вместо Кейна вышел молодой Уоткинс. Да, открывался, но, возможно, не хватило хладнокровия. В этом плане Саутгейт немного просел», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

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