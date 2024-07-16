Пименов раскритиковал решение Саутгейта заменить Кейна в финале Евро-2024

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял неверное решение, заменив нападающего Гарри Кейна в финальном матче чемпионата Европы с национальной командой Испании (2:1).

«Таких звёзд, как Кейн, нельзя менять. Как бы плохо он ни играл, он забил в полуфинале, и Англия вышла дальше. Беллингем отдал голевую, он лидер Англии, топовый игрок. Кейн тоже забил более 30 мячей в «Баварии». Нельзя его менять. Вместо Кейна вышел молодой Уоткинс. Да, открывался, но, возможно, не хватило хладнокровия. В этом плане Саутгейт немного просел», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: