Рой Кин оценил справедливость победы сборной Испании на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Ирландии Рой Кин высказался о победе сборной Испании в финале чемпионата Европы – 2024 со сборной Англии (2:1).

«Многие молодые игроки Англии были фантастическими, но им не хватало качества, и это было на протяжении всего турнира. Когда смотришь, спорт высшего уровня жесток, иногда соперник просто лучше. Испания заслужила победу семь раз подряд. В спорте нужно сделать шаг назад и быть скромнее.

Победила лучшая команда, их результаты были фантастическими. У них отличный состав, молодость, опыт, они обыграли Германию, Францию, Англию. Они работали не покладая рук, у них есть борьба, желание, гордость. Но, без сомнений, они это заслужили», — приводит слова Кина Daily Mail.

Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

Джимми Батлер празднует победу сборной Испании на Евро-2024: