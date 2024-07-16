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«Аль-Наср» вышел из переговоров с «Манчестер Сити» по Эдерсону

«Аль-Наср» вышел из переговоров с «Манчестер Сити» по Эдерсону
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Трансфер вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона в саудовский «Аль-Наср» находится на грани срыва.

Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, «Аль-Наср» выходит из переговоров по 30-летнему вратарю, так как считает запрос «Манчестер Сити» по сумме трансфера завышенным. Сделка вряд ли состоится.

Напомним, клуб из Саудовской Аравии предложил € 30 млн за бразильца.

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 35 млн. В минувшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.

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Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:

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