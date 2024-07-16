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Скалони ответил на вопрос о своём будущем в сборной Аргентины после победы на Копе

Скалони ответил на вопрос о своём будущем в сборной Аргентины после победы на Копе
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своём будущем в национальной команде после победы в финальном матче Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0).

«На данный момент у меня осталось два года по контракту. Мы должны сказать президенту футбольной федерации, чтобы он предложил мне контракт на 15 лет, и я его подпишу», — приводит слова Скалони All About Argentina в соцсетях.

Напомним, Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграли Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. 15 июля аргентинцы под руководством Скалони во второй раз стали обладателями Кубка Америки.

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