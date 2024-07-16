Зобнин высказался о возможном уходе Соболева из «Спартака». Игрок может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос об уходе Александра Соболева из команды. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Зенит».

«Что касается Соболева, то я не обсуждал с ним эти моменты, его переход, состояние. Он сам должен следить за своим состоянием. Он профессиональный футболист. О переходе нужно спрашивать у него.

Могу лишь сказать, что в «Спартаке» нужны футболисты, которые хотят играть за «Спартак», которые любят клуб и мотивированы. Если футболист не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту, наверное, не место в «Спартаке», — сказал Зобнин в эфире программы «Футбол России».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года.