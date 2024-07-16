Зобнин поделился впечатлениями от работы под руководством Станковича

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о главном тренере клуба Деяне Станковиче накануне старта нового сезона РПЛ.

«Первое, что Станкович сказал – это то, что нужно уважать друг друга и работать максимально на тренировках. На тренировках он бывает и сдержанным, бывает и эмоциональным. В зависимости от того, как мы тренируемся. Может где-то подсказать, но может и напихать. Эмоциональная составляющая нашей команде нужна в любом случае. «Спартак» — непростая команда, нужны эмоции, огромное желание работать в клубе и добиваться результатов. Мы увидели, что у Станковича всё это есть», — сказал Зобнин в эфире программы «Футбол России».

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля.

Известные дети спортсменов: