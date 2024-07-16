БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин поделился впечатлениями от работы под руководством Станковича

Зобнин поделился впечатлениями от работы под руководством Станковича
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о главном тренере клуба Деяне Станковиче накануне старта нового сезона РПЛ.

«Первое, что Станкович сказал – это то, что нужно уважать друг друга и работать максимально на тренировках. На тренировках он бывает и сдержанным, бывает и эмоциональным. В зависимости от того, как мы тренируемся. Может где-то подсказать, но может и напихать. Эмоциональная составляющая нашей команде нужна в любом случае. «Спартак» — непростая команда, нужны эмоции, огромное желание работать в клубе и добиваться результатов. Мы увидели, что у Станковича всё это есть», — сказал Зобнин в эфире программы «Футбол России».

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля.

Материалы по теме
Что ждёт «Спартак» с Деяном Станковичем в новом сезоне РПЛ?
Что ждёт «Спартак» с Деяном Станковичем в новом сезоне РПЛ?

Известные дети спортсменов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android