Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнёрам по команде после победы на Кубке Америки. Напомним, в решающем матче турнира сборная Аргентины обыграла национальную команду Колумбии в дополнительное время со счётом 1:0.

Месси подарил игрокам наушники, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины. Об этом сообщил Роберто Гарначо, брат футболиста сборной Аргентины Алехандро Гарначо.

Фото: Фото: соцсети Роберто Гарначо

Сам Месси по ходу матча получил травму и покинул поле на 66-й минуте.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – девять побед.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке: