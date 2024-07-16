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Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки

Месси сделал подарки всем игрокам сборной Аргентины после победы на Кубке Америки
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарки партнёрам по команде после победы на Кубке Америки. Напомним, в решающем матче турнира сборная Аргентины обыграла национальную команду Колумбии в дополнительное время со счётом 1:0.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Месси подарил игрокам наушники, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины. Об этом сообщил Роберто Гарначо, брат футболиста сборной Аргентины Алехандро Гарначо.

Фото: Фото: соцсети Роберто Гарначо

Сам Месси по ходу матча получил травму и покинул поле на 66-й минуте.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – девять побед.

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