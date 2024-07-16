Месси вспомнил о своём решении завершить карьеру в сборной Аргентины в 2016 году

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о своём решении завершить карьеру в национальной команде в 2016 году.

«На тот момент мне было 29 или 30 лет. Это решение было сумасшествием. Однако было много всего, что мы пережили с командой. Эдгардо Бауса решил взяться тогда за дело. Он общался со мной о сборной. Тогда у меня снова возникли чувства, и я захотел вернуться в команду. Мне хотелось быть частью этого коллектива. В итоге вместе с Баусой я вернулся на матч с Уругваем. Это лучшее решение в моей карьере», — приводит слова Месси Ole.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

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