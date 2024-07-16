Гарет Саутгейт склоняется к уходу из сборной Англии — HITC Football

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует покинуть свой пост в ближайшее время.

Как сообщает HITC Football, Футбольная ассоциации Англии дала принять Саутгейту самому решение по будущему в национальной команде. Однако Саутгейт склоняется к уходу из сборной. По информации источника, к ближайшему первенству планеты сборную Англии с высокой долей вероятности будет готовить уже другой тренер.

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: