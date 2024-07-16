Матвей Сафонов начал подготовку к сезону в составе «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прибыл в тренировочный центр «ПСЖ» в Пуасси (пригород Парижа), сообщает Le Parisien.

По информации источника, тренировки команды с мячом начнутся в среду, 17 июля. При этом парижане пока будут обходиться без своих лидеров — участники Евро-2024 и Кубка Америки получили трёхнедельный отпуск.

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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