Гаджиев рассказал о главном требовании «Динамо» Махачкала к игрокам перед стартом РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о требованиях клуба к игрокам перед стартом нового сезона РПЛ.

«Одно из главных требований «Динамо» к своим игрокам — как бы ни складывалась ситуация на поле, вы должны играть изо всех сил. Примерно этот же посыл хотел бы адресовать болельщикам. Какая бы ни была ситуация, мы должны оставаться вместе. Единственное, что не может быть оправдано, – безвольная, безынициативная игра. Но когда команда стремится показать все свои возможности, когда она выкладывается на все сто процентов, но у нее не получается, потому что соперник сильнее или по каким-то другим причинам, – в этой ситуации не поддерживать ее – несправедливо», — приводит слова Гаджиева официальный сайт клуба.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче первого тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – 20:00 мск.

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