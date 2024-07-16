Гарри Кейн принял решение о своём будущем в сборной Англии — The Telegraph

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не планирует завершать карьеру в национальной команде после поражения в финале чемпионата Европы – 2024, сообщает The Telegraph. В решающем матче турнира сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2.

По данным источника, Кейн не будет рассматривать возможность ухода из сборной Англии. Англичанин хочет выступить на чемпионате мира 2026 года. Кейн, скорее всего, последует примеру Месси, который в свои 37 лет всё ещё играет за сборную Аргентины и выигрывает трофеи с национальной командой.

Ранее сообщалось, что Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

Английские фанаты угнали и разбили машину перед финалом Евро