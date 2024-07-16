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Мората обратился к легендам сборной Испании после победы на Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората записал обращение к легендам национальной команды после победы на чемпионате Европы — 2024.

«Мы выросли, наблюдая за Касильясом, Фернандо Торресом, Вильей, Хави, Иньестой, Альбой, Бускетсом, Вальдесом, Пике и многими другими, кого я забыл назвать. Спасибо им всем – они показали нам, как побеждать», – приводит слова Мораты Barca Universal.

В минувшем сезоне 31-лектний футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: