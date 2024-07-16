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Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос о своём будущем.

«Я хочу остаться в «Реале», и я хочу играть», — приводит слова Лунина El Chiringuito.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, что 25-летний вратарь хочет получать больше игрового времени, в связи с чем может покинуть «Реал» нынешним летом, где его рассматривают только в качестве запасного голкипера. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

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