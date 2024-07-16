Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024.

«Нико Уильямс — это игрок, который мне очень нравится. Он впечатлил меня в матче с Италией и подтвердил себя на протяжении всего турнира. У него есть всё: скорость, техника, он жертвует собой и знает, как двигаться», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

Уильямс принял участие в шести матча на Евро-2024, в которых записал в свой актив два гола и результативную передачу.

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