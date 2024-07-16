В ЦСКА оценили результаты работы Алана Дзагоева в должности скаута

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу бывшего полузащитника армейцев Алана Дзагоева в должности скаута.

«Мы удовлетворены работой Алана, он включился, молодец. Много времени уделяет новой позиции, чему-то учится, в чём-то уже приносит пользу. Я думаю, что это самое начало, хороший пример того, какое может быть отношение у игроков, которые закончили карьеру, отдали клубу много времени и пользы на футбольном поле, а теперь верой и правдой продолжают служить в должности», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

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