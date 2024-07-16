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КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в беспорядках перед матчем Кубка Америки

КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в беспорядках перед матчем Кубка Америки
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КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона «Хард Рок» в Майами в беспорядках перед матчем финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия (1:0).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Во время финала, проходившего в Майами, болельщики без билетов направились к стадиону, что задержало обычный доступ людей, имевших билеты, замедлило вход и привело к закрытию дверей.

В этой ситуации КОНМЕБОЛ подпадала под действие решений, принятых администрацией стадиона «Хард Рок», в соответствии с договорными обязательствами, установленными для операций по обеспечению безопасности. КОНМЕБОЛ рекомендовала этим органам процедуры, проверенные в ходе мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание.

Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который мог бы стать прекрасным спортивным праздником», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским пришлось применить силу. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие.

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