КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона в беспорядках перед матчем Кубка Америки

КОНМЕБОЛ обвинила руководство стадиона «Хард Рок» в Майами в беспорядках перед матчем финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия (1:0).

«Во время финала, проходившего в Майами, болельщики без билетов направились к стадиону, что задержало обычный доступ людей, имевших билеты, замедлило вход и привело к закрытию дверей.

В этой ситуации КОНМЕБОЛ подпадала под действие решений, принятых администрацией стадиона «Хард Рок», в соответствии с договорными обязательствами, установленными для операций по обеспечению безопасности. КОНМЕБОЛ рекомендовала этим органам процедуры, проверенные в ходе мероприятий такого масштаба, которые не были приняты во внимание.

Мы сожалеем, что акты насилия омрачили финал, который мог бы стать прекрасным спортивным праздником», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским пришлось применить силу. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024