Зобнин поделился воспоминаниями о работе с Абаскалем в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Мы проиграли матч с «Факелом», с того момента у нас все пошло вниз. Где-то не хватало эмоций, где-то удачи. Квинси Промеса не хватило. Всё это в совокупности сказалось на результате и затем на отставке Абаскаля. В первые полгода, когда он пришел, мы играли хорошо, забивали по 4-5 голов за матч, играли в атакующий футбол, всем ребятам это нравилось», — сказал Зобнин в эфире программы «Футбол России».

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

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