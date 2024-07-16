Эдуард Мор назвал лучшую сборную мира

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высоко оценивает перспективы национальной команды Испании на международных турнирах.

«Нет такого ощущения, что сейчас золотое поколение сойдет и все, как у сборных Бельгии или Хорватии. Про сборную Испании так не скажешь. Да, есть ветераны, такие как Карвахаль и Начо, но им есть замена. Я считаю, что потенциал у этой сборной Испании очень большой. При таком походе они ещё пару турниров будут претендовать на самые высокие места. На сегодняшний день сборная Испании — фаворит номер один в мире», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: