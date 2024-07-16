Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о «Золотом мяче».

«Мне бы хотелось, чтобы «Золотой мяч» выиграл испанский футболист. Наш футбол давно заслуживает этого. Надеюсь, что это произойдет. Я бы мог быть в числе претендентов не только из-за титулов в этом сезоне, но и за свою игру. Но сейчас не думаю об этом», — приводит слова Карвахаля ESPN.

Даниэль Карвахаль выиграл Евро-2024, Лигу чемпионов и Ла Лигу в один год. В прошлом сезоне «Реал» выиграл испанскую Примеру, а также победил в Лиге чемпионов, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: