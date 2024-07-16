Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов по версии WhoScored

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на чемпионате Европы – 2024 по версии WhoScored. На турнире португальский нападающий провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт результативную передачу.

Топ-10 худших игроков минувшего Евро-2024 по реализации выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-3,5 xG);

2. Кай Хаверц (-3,1);

3. Ромелу Лукаку (-2,3);

4. Килиан Мбаппе (-2,0);

5. Мемфис Депай (-2,0);

6. Александр Митрович (-1,8)

7. Антуан Гризманн (-1,7)

8. Ламин Ямаль (-1,5).

9. Расмус Хойлунд (-1,5)

10. Анте Будимир (-1,4).

Победителем чемпионата Европы – 2024 стала национальная команда Испании. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

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