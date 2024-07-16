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Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов по версии WhoScored

Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов по версии WhoScored
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на чемпионате Европы – 2024 по версии WhoScored. На турнире португальский нападающий провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт результативную передачу.

Топ-10 худших игроков минувшего Евро-2024 по реализации выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-3,5 xG);
2. Кай Хаверц (-3,1);
3. Ромелу Лукаку (-2,3);
4. Килиан Мбаппе (-2,0);
5. Мемфис Депай (-2,0);
6. Александр Митрович (-1,8)
7. Антуан Гризманн (-1,7)
8. Ламин Ямаль (-1,5).
9. Расмус Хойлунд (-1,5)
10. Анте Будимир (-1,4).

Победителем чемпионата Европы – 2024 стала национальная команда Испании. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

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