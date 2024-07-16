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Лионель Скалони – о Пауло Дибале: то, что я не взял его на Копу, разбивает мне сердце

Лионель Скалони – о Пауло Дибале: то, что я не взял его на Копу, разбивает мне сердце
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о не вызове полузащитника Пауло Дибалы на Кубок Америки – 2024.

Вчера, 15 июля, аргентинцы выиграли Копу-2024, обыграв в финале сборную Колумбии со счётом 1:0 (ДВ). Победный гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес.

«Для меня Дибала был очень особенным парнем, и то, что я не взял его с собой, разбивает мне сердце», — приводит слова Скалонни TyC Sports.

Прошлый сезон Дибала провёл в «Роме». На его счету 39 сыгранных матчей, 16 забитых мячей и 10 голевых передач.

Аргентина стала самой титулованной сборной на Кубке Америки. У небесно-голубых теперь 16 побед в континентальном турнире. Второе место занимает Уругвай -15 трофеев, замыкает тройку Бразилия – 9 трофеев.

Турнирная сетка Копы-2024

Аргентина стала победителем Кубка Америки, обыграв Колумбию

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