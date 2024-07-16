БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси опубликовал пост о победе на Кубе Америке, а также высказался о своём здоровье

Месси опубликовал пост о победе на Кубе Америке, а также высказался о своём здоровье
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост о победе на Кубе Америке, а также высказался о травме, полученной по ходу финального матча.

«Кубок Америки закончился и первым делом хочу поблагодарить всех за сообщения и поздравления. Слава Богу, у меня всё хорошо, и надеюсь скоро я снова смогу оказаться на поле, наслаждаясь тем, что я люблю делать больше всего. Я счастлив, сильно, особенно потому, что мы достигли поставленной цели. Самые опытные проживают его с особым трепетом, как и молодые, которые выкладываются на максимум в каждом матче. Мы — команда и семья.

Спасибо всем, кто нас поддерживал, у этой сборной много настоящего и много будущего тоже. Вперёд, Аргентина!», — написал Месси в соцсетях.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Лионель Месси сыграл в теннис

Материалы по теме
«Боль Месси передалась всем аргентинцам». Мировые СМИ сочувствуют и восхищаются Лео
«Боль Месси передалась всем аргентинцам». Мировые СМИ сочувствуют и восхищаются Лео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android